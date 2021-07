Incidente stradale fra due vetture un ferito trasportato all’ospedale – L’altro deceduto – erano Guardie di Finanza

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Incidente stradale su A2 del Mediterraneo km 224+900, dopo lo svincolo di Tarsia, in galleria, direzione nord. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro che ha interessato una vettura Volvo con due persone rimaste coinvolte. Una persona ferita trasportata con elisoccorso presso struttura ospedaliera di Catanzaro l’altra deceduta sul colpo.

Ambedue i malcapitati apparentementi alla GdF.

Chiusa la corsia Nord in galleria nel tratto interessato dal sinistro sino al termine delle operazioni di soccorso. Disagi per la viabilità. Transito sulla sola corsia di sorpasso