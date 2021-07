Rimini, fa il bagno con il figlio e poi scompare: trovato il cadavere

Spread the love



La speranza di trovare papà è durata poche ore. L’uomo che mercoledì pomeriggio stava facendo il bagno con il figlio di 11 anni per poi sparire nel nulla, è stato trovato morto. A individuare il cadavere in acqua, nelle prime ore del mattino di giovedì, i sommozzatori, che da ieri si erano spesi per cercare l’uomo, un quarantenne di Parma. Stando alle prime dinamiche da appurare l’uomo sarebbe annegato vicino al pontile di attracco delle motonavi di Viserba in un punto dove l’acqua non è alta ma dove le buche possono nascondere parecchie insidie come forse avvenuto tragicamente in questo caso.