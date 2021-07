Spread the love



fox

Le squadre antincendio a Santa Ana, CA stanno liberando una donna intrappolata tra due edifici commerciali. I funzionari della contea di Orange dicono che al momento non si sa come la donna sia rimasta incastrata nel vuoto in meno di 12 pollici. È rimasta bloccata per più di due ore mentre le squadre perforavano il cemento per estrarla.