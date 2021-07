Alghero – due bus in fiamme – uno dei due sarabbe doloso

Spread the love



I Vigili del Fuoco del distaccamento di via Napoli ad Alghero hanno dovuto fare gli straordinari durante la notte tra mercoledì e giovedì per affrontare due situazioni di emergenza. La prima all’hotel Corte Rosada dove in un dei mezzi che seguono la carovana dei ciclisti impegnati sulle strade della Sardegna si è verificato un principio di incendio. E mentre stavano concludendo la bonifica del sito e la messa in sicurezza del bus da eventuali ritorni di fiamma, sono stati allertati da un’altra segnalazione che giungeva dal terminal dei bus di via Catalogna ad Alghero. Anche in questo caso un principio di incendio ma che avrebbe una forte connotazione di dolosità. Sembra infatti che sia stata una persona, non meglio identificata, le indagini sono in corso, ad appiccare il fuoco