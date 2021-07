Bimbo schiacciato dall’ascensore, era in vacanza: è morto all’età di 7 anni

Spread the love



I fatti si son svolti nella giornata di domenica 11 luglio 2021, intorno alle 18. Protagonista della tragica vicenda un bimbo di soli sette anni. La giovanissima vittima è rimasto incastrato tra le porte dell’ascensore, dovevano essere giorni felici ma la vacanza si è trasformata in un incubo. Dopo essere rimasto intrappolato tra la cabina e il vano dell’ascensore, testa e collo del bambino sono rimasti schiacciati dall’ascensore. In seguito al terribile episodio tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori sul luogo dell’incidente. Giunti sul posto i vigili del fuoco sono riusciti a liberare il bimbo di sette anni che era rimasto incastrato nell’ascensore, purtroppo però non c’è stato nulla da fare per lui. Tutti i tentativi di rianimarlo si sono infatti rivelati inutili, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.