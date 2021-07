Il bisogno di una voce al telefono per sentirsi meno soli in pandemia

Spread the love



interris.it – urly.it/3dzca

Sos Telefono Amico: “Richieste di aiuto in forte crescita“. L’organizzazione solidale cerca nuovi volontari. Per far fronte all’aumento delle persone che hanno bisogno di sostegno e ascolto. Per accedere ai corsi di formazione. E diventare volontari basta inviare una e-mail all’indirizzo volontari@telefonoamico.it. Sono oltre 34mila le persone che, nell’ultimo anno, hanno chiesto aiuto per la prima volta a Telefono Amico Italia (02-2327327). Cinema e televisione hanno raccontato in oltre mezzo secolo il bisogno di trovare al telefono una voce amica che possa comprendere il disagio. Nel solo 2020 l’organizzazione di volontariato ha ricevuto più di 84mila telefonate. Arrivate nel 72% dei casi proprio da parte di nuovi utenti. Persone che in passato non avevano mai sentito la necessità di chiedere aiuto.