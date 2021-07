Paura a Orta di Atella (Caserta), crolla facciata di un palazzo disabitato

Spread the love



Molta paura, ma per fortuna nessun ferito, per il crollo della facciata di un edificio avvenuto ad Orta di Atella, nel Casertano, al confine con la provincia di Napoli. A cedere, nella mattinata di oggi, 16 luglio, è stata la porzione esterna di un palazzo di via Pasquale Migliaccio. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti la Polizia Municipale e i carabinieri; sono in corso accertamenti e sopralluoghi per stabilire le cause del crollo, che ancora non sono state determinate.