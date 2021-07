Addio Alitalia, Ita decolla il 15 ottobre: con quali prospettive?

Spread the love



ta decolla il 15 ottobre, quando Alitalia smetterà di volare in modo definitivo. Con l’intesa finalmente raggiunta tra Governo e Commissione Europea, si sta delineando più concretamente il futuro prossimo della newco.

Con quale piano Ita si prepara al debutto autunnale? E, soprattutto, con quali prospettive? Non mancano i dubbi sulla nuova – e ridimensionata – compagnia aerea italiana.

Non è riuscita a debuttare in estate, come auspicato dallo stesso presidente del Consiglio Draghi, ma si prepara a volare dal 15 ottobre: Ita, la newco che sostituirà Alitalia, ha presentato il suo piano. Cosa prevede?