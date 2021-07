CARIGNANO – Gatto precipita in un pozzo abbandonato: salvato dai vigili del fuoco

Spread the love



ARIGNANO – Provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco di Torino Lingotto e dei Vigili del fuoco volontari di Carignano. I pompieri ieri notte sono stati allertati per il salvataggio di un gatto precipitato all’interno di un pozzo abbandonato in via Marchisone, non molto lontano da alcune abitazioni della zona.

Una brutta disavventura, per fortuna con il lieto fine, per il simpatico micio che non riusciva più ad uscire dal pozzo. I vigili del fuoco lo hanno tempestivamente recuperato e consegnato al proprietario. Il pozzo abbandonato verrà adesso messo in sicurezza e chiuso.