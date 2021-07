57 interventi dei Vigili del Fuoco per maltempo

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

nelle ultime 24h con il temporale il mal tempo e interventi ordinari sono stati fatti 57 interventi, per il maltempo oltre ad allagamenti di scantinati strade e locali,abbiamo fatto rimozione di alberi dalla sede stradale,rimozione ostacoli.

Nella serata alle 22 e 50 circa rientrando da un albero che ha invaso la sede stradale su san donaci,abbiamo fatto un incidente stradale su brindisi in via s.angelo, una persona estratta