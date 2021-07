Inaugurato il distaccamento volontario a Viggiù: mostre e concerto della Banda musicale dei Vigili del fuoco

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Una giornata a Viggiù insieme ai vigili del fuoco. Un binomio inscindibile, quello tra i pompieri e il paese della Valceresio, reso celebre da una canzone e un film degli anni ’40 che si rinnova questa domenica 18 luglio. La giornata si è aperta alle 10 con tre mostre allestite a Villa Borromeo: una di elmi storici dei Vigili del fuoco dal 1850 ad oggi; una di modellini in ferro che mostrano l’evoluzione dei mezzi utilizzati dai Vigili del fuoco; l’ultima è un’esposizione di memorabilia fotografiche dei pompieri di Viggiù. In piazza Albinola i bambini potranno divertirsi con “Pompieropoli, la città dei piccoli vigili del fuoco”, e visitare la mostra itinerante dei mezzi storici dei vigili del fuoco e dell’Isotta Fraschini del comando di Milano.

Nell’occasione il Capo del Corpo sarà all’inaugurazione del distaccamento volontario proma di essere ospite in Municipio per la firma del Libro d’Oro che raccoglie la memoria dei personaggi illustri passati in città.

Alle 19 l’evento principe della giornata il concerto della Banda musicale del Corpo nazionale nel parco di Villa Borromeo.