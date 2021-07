Spread the love



COMANDO VIGILI DELFUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga intervengono per un incendio cascina a Gazzaniga in via Sturzo Don Luigi intorno alle 17:25. Spente le fiamme i vvf hanno bonificato la zona compromessa, la casa non è fruibile. Nessun ferito.