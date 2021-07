Incidente stradale – coinvolte delle autovetture

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI RIETI

I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono da poco intervenuti all’altezza del nucleo industriale sulla Via Salaria, incrocio Via delle Scienze, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolte delle autovetture e diverse persone al loro interno. Arrivati sul posto i Pompieri hanno da subito messo in sicurezza le autovetture mentre i Sanitari del 118 si prendevano cura delle persone e i Carabinieri della locale stazione eseguivano i rilievi di rito.