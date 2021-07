Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Randazzo sono intervenuti a Bronte, in contrada Ciapparo, per l’incendio di un fienile. Giunti sul posto gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e al contenimento delle fiamme, evitando che si propagassero nei macchinari dell’azienda e nell’abitazione vicina. Il vento forte e il caldo hanno impegnato il personale VF per diverse ore.