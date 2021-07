Imperia, appiccano il fuoco alle sterpaglie: donna muore carbonizzata

Spread the love



Una terribile tragedia si è verificata domenica scorsa a Chiusanico, in località Borgo Castello, nella provincia di Imperia. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, una 78enne, Gabriella Ghirardo, è morta carbonizzata tra le fiamme in una campagna di sua proprietà. La donna si era recata insieme al marito nel podere per effettuare alcuni lavori di pulizia. Dopo di che, per ripulire il terreno, ha dato fuoco alle sterpaglie che erano state levate via. Qualcosa però è andato storto.

Le fiamme sono andate immediatamente fuori controllo, tanto da circondare la donna, che ha perso i sensi. Il marito a quel punto ha cercato di aiutarla, ma purtroppo è rimasto intossicato. Subito dopo si è precipitato il figlio 40enne della coppia, anch’egli presente al momento del dramma. Lui ha allertato i soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo del fatto di cronaca. Per la 78enne, comunque, ormai vi era poco da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.