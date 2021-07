Padova, torna a casa dopo l’inaugurazione del suo locale, Giacomo sbanda e muore a 28 anni

Spread the love



Dramma in provincia di Padova dove Giacomo Berto, un ragazzo di 28 anni, è morto in un incidente stradale tornando a casa dopo l’inaugurazione del suo nuovo locale. Dalla gioia al dramma in pochi istanti: è successo tutto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 luglio, alle 4.3 circa, quando il 28enne era quasi a casa. In quel momento ha sbandato, perdendo il controllo della sua auto finendo fuori strada.