Palermo, città allagata da forti piogge. Centinaia gli interventi dei Vigili del fuoco

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo, forti piogge hanno sommerso la provincia e il capoluogo fin dalle prime ore di domenica. Centinaia gli interventi portati a termine dai Vigili del fuoco, soprattutto per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati nelle loro auto in strade o sottopassi allagati e per prosciugare locali allagati. Svolte anche alcune operazioni di controllo in abitazioni per infiltrazioni d’acqua e formazione di crepe alle pareti. Non si segnalano criticità rilevanti.