Roma, Videocittà illumina di nuovo l’Eur

radiocolonna.it – urly.it/3d-58

Luci, colori e suoni creano immagini. Paesaggi audiovisivi in cui far viaggiare la mente e lasciar scorrere pensieri ed emozioni. Ospiti, dibattiti, talk e videomapping che lasceranno il pubblico senza parole. Per il quarto anno consecutivo prende il via Videocittà, ideato da Francesco Rutelli – Presidente Anica – e con la direzione artistica di Francesco Dobrovich. Il Festival della Visione è organizzato con Eur Spa, con Eni Main Partner, con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio, in collaborazione con Anica. In occasione della quarta edizione, dal 15 al 19 settembre, a Roma, Videocittà si propone ancora una volta come una piattaforma innovativa, nata per promuovere presso un pubblico vasto ed eterogeneo, in maniera gratuita, l’eccellenza delle ultime frontiere dell’audiovisivo attraverso la presentazione di approfondimenti tematici e spettacolari immagini in movimento.