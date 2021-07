Tre nuove unità cinofile per i Vigili del fuoco valdostani

Spread the love



AOSTA – Sono i pastori belga Malinois Lucy e Nina e il pastore tedesco Qora. Hanno completato un iter formativo iniziato a novembre 2020 e conclusosi negli scorsi giorni. Sono certificati alla ricerca su superficie e macerie.

Tre nuove unità cinofile hanno ottenuto le certificazioni per la ricerca su superficie e macerie e possono ora entrare in servizio per il Corpo valdostano dei Vigili del fuoco. L’iter formativo è iniziato a novembre 2020 e si è concluso negli scorsi giorni. Il programma ha visto 360 ore di lezioni teoriche e addestramenti pratici.