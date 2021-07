Video – Vasto incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda agricola

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dalle 3 del mattino Vigili del fuoco al lavoro in località Is Sindigaus (CA) per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda agricola, in fiamme numerose balle di fieno accatastate all’interno di due strutture.

Intervento in corso, sul posto stanno operando tre automezzi e sette Vigili del fuoco per spegnere e contenere le fiamme. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area inizieranno gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause dell’incendio.