Berzo, mucche salvate dai vigili del fuoco

(red.) Curioso salvataggio quello effettuato dai vigili del fuoco di Torino a Berzo Inferiore, nel bresciano.

Ad essere “salvate” sono state due mucche, rimaste bloccate su un alpeggio in Val Gabbia, nel territorio nell’Area Vasta Val Grigna.

A lanciare l’allarme segnalando i due animali in difficoltà il proprietario che non era più in grado di recuperare gli esemplari, spintisi in una zona difficile da raggiungere.

Sul posto sono quindi giunti i pompieri con l’elicottero: le mucche sono state imbragate e sollevate con il mezzo e quindi portate al Pian delle Ràseghe. Visitate dal veterinario dopo l’avventura aerea, sono state riconsegnate in buone condizioni all’allevatore.