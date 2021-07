Stasera Elena Presti cantera’ la sua nuova Hit dell’Estate Corazonesocos sul Palco dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, proprio dove ha girato il suo videoclip!

Spread the love



In occasione del Reggio Calabria Film Festival in collaborazione con Cantieri Culturali di Reggio.

Ospite della serata #GabrieleCirilli. L’evento sarà ripreso da Gran Gala’ Italia nuova edizione ed andrà su Calabria TV e TeleSpazio!

Pronti per ballare? Ecco il ritmo latino dal sapore rumba flamenca che vi travolgerà!

La nuova hit dell’estate della cantante Elena Presti, nota per aver interpretato varie hit pop dance e latin dance (tra cui Sentir, La la la Flamenco, A little more, Icarus Wings).

Il brano è scritto da Edel Farias e Justo Farias, già protagonisti in un’edizione di X Factor, con all’attivo varie hit con Gigi d’Alessio ( Como suena el corazon, Mon Amour, Bum Bum), con Anna Tatangelo (Sotto un cielo di stelle) ed un brano per Papa Francesco (Dai confini del mondo). Corazones locos è prodotto dalla Mediterraneos Production di Gianni Gandi (compositore con centinaia di cd pubblicati ed in classifica internazionale).

Elena Presti feat Gianni Gandi – Mediterraneos Production di Gianni Gandi

ITUNES – Elena Presti official page YOU TUBE – Spotify

www.elenapresti.com – giannigandi@yahoo.com

Ufficio Stampa: VALENTINA TACCHI – www.ilfaroinrete.it