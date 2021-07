Spread the love



CORPO NAZINALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, stanno operando in Contrada Pianette di Laino Borgo, per l’incendio di un centro revisioni.

Le fiamme, che hanno interessato alcuni mezzi pesanti e diversi veicoli parcheggiati, sono state domate in breve tempo. Sono in corso le ultime operazioni di smassamento e spegnimento dei focolai residui.