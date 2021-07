Giustizia, Cartabia: “La riforma va fatta, lo status quo non è un’opzione”

Spread the love



rainews.it –

“Status quo non è un’opzione sul tavolo. Dopo quanto ho sentito su numeri delle pendenze, i tempi delle definizioni dei giudizi, i tempi delle trasmissioni degli atti, mi domando: possiamo noi stare inerti e fermi di fronte a una Giustizia che non è un Frecciarossa che in un’ora e dieci ci porta da Napoli a Roma, che non deve fermarsi mai nelle campagne di Frosinone, ma possiamo restare sul calesse perché Frecciarossa non si inceppi?” Queste le parole del ministro della Giustizia Marta Cartabia, che oggi ha incontrato nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli i capi degli uffici giudiziaria della Corte di Appello partenopea.

– See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Riforma-Giustizia-Cartabia-Status-quo-non-e-un-opzione-la-riforma-va-fatta-292af276-9d91-4772-a963-bdab6e861786.html