Ma è giusto obbligare a vaccinarsi? “Sì, prevale il bene della collettività”

“Sia chiara una cosa che spesso molti dimenticano. Anzi: che in molti dimentichiamo. Il diritto costituzionale insegna il buon senso, non è, come spesso sento dire, uno sfoggio di cultura. E la stessa Costituzione non è affatto vecchia o inattuale, ma non è attuata”. Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale, classe 1940, uno dei protagonisti della nostra storia del dopoguerra (è stato tra l’altro Guardasigilli del governo Prodi nel 1996) ragiona sul tema delle libertà individuali relative a vaccini, Green pass, obblighi e divieti. “Ma – sottolinea – non dal punto di vista politico o scientifico perché il mio mestiere è un altro”. Bollettino Coronavirus Italia del 20 luglio 2021 Green pass solo dopo la seconda dose. Ecco da quando e cosa cambia Come ottenere il Green pass e cosa fare se non arriva Professore, ma non c’è un rischio di limitazione della libertà personale?