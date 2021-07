Modena, getta tanica di benzina e manda a fuoco palazzina: 18 intossicati, due ustionati gravi

Spread the love



Stando agli accertamenti che sono stati condotti sul posto dalla Polizia, intervenuta insieme alla polizia locale, ai vigili del fuoco e al 118, si è subito capito che l’incendio è stato appiccato da una persona. Sul caso si sta indagando, come pure sull’eventuale presenza di benzina. L’attenzione, fin da subito, si è concentrata su due persone messe peggio delle altre, portate ai centri ustioni di Parma e Veron:a si troverebbero in condizioni gravi, gli altri 18 diciotto non preoccupano. Ma già dopo alcune ore, si arriva alla verità: le fiamme sono state volontariamente appiccate da un uomo che, in preda ad un raptus, ha svuotato il contenuto di almeno una tanica di benzina da dieci litri nel proprio appartamento, poi ha dato fuoco. Più tardi verrà fuori che si trattava di un regolamento di conti. Non si esclude la presenza di altri feriti. All’origine del gesto forse una lite, o un gesto di rabbia. I residenti sono stati sorpresi dalle fiamme e dal fumo mentre dormivano