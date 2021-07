Stadio Roma, da Ostiense ed Eur al restyling dell’Olimpico: le idee di Fienga e Friedkin

Spread the love



STADIO ROMA – “Si apre una nuova pagina. i tifosi sono stati ascoltati”. Queste le parole del ceo Fienga a margine dell’Assemblea Capitolina che ha ufficializzato la revoca del pubblico interesse al progetto del nuovo stadio della Roma che doveva sorgere a Tor di Valle. Da oggi, dunque, la caccia alla nuova area per l’impianto è realtà.

In realtà, come scrive La Gazzetta dello Sport, è da tempo che i dirigenti della società, da Scalera a Fienga, lavorano in questo senso, valutando idee e nodi per le zone di Ostiense, Pietralata, Togliatti o Eur, e riportano il tutto ai Friedkin. Inoltre restano in piedi le idee di ristrutturazione del Flaminio e dello stesso Olimpico