Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Delicato intervento per i Vigili del Fuoco di Brindisi impegnati dalle 18 di ieri per la fuoriuscita di butilene da una delle ferrocisterne di un convoglio: fino alle 2 del mattino NBCR al lavoro per la messa in sicurezza dell’area e assistenza tecnica al travaso 23 luglio