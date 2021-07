È morto il Vigile del Fuoco Luigi Vastarella

Spread the love



vocedinapoli.it – urly.it/3d_rh

La triste notizia è diventata virale sul web attraverso i social. Tutti speravano in un epilogo migliore ma il finale di questa storia è stato tragico. Non ce l’ha fatta Luigi Vastarella, il Vigile del fuoco rimasto gravemente ferito a causa di un incidente.

Il sinistro è accaduto giorni fa: Luigi per provare ad evitare un impatto in strada, ha sterzato e si è schiantato contro uno spartitraffico. Come riportato da Internapoli, dopo diversi giorni trascorsi in ospedale, Luigi è deceduto.