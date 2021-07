Il Manuale dell’aspirante attore Metodo Porfido

Spread the love



RENATO PORFIDO –

“Ho scritto questo libro per rispondere alle numerose richieste di informazioni sul mestiere dell’attore ricevute sui social per come addentrarsi in questo mondo fantastico e quasi irraggiungibile.La pozione magica esiste ed è l’atteggiamento con cui affrontiamo gli obiettivi che ci poniamo.In tre parole possiamo riassumere così: volere, sapere e potere, il tutto alimentato da una grande passione”. Renato Porfido

– “Come si dice, uno che si è fatto da solo. Dopo aver lavorato nel settore edile arriva la svolta nel mondo del cinema. Oggi recita in film e fiction di successo al fianco di attori famosi”. Mauro Guitto

L’AUTORE Renato Porfido è un attore poliedrico diplomato al Teatro Nuovo di Torino con esperienze pluriennali presso produzioni cinematografiche.Ha scritto e diretto vari cortometraggi su tematiche sociali selezionati da molteplici Festival nazionali ed internazionali.