Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intervento #vigilidelfuoco in corso sull’autostrada #A1 nel territorio di Terranuova Bracciolini (AR), al km 334 in dir. Nord, per l’incidente stradale di un pulmino: 8 i feriti, in corso la messa in sicurezza del tratto autostradale [#23luglio 15:45]