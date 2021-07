L’Associazione Generici Italiani in difesa dei diritti dei lavoratori dello spettacolo

Spread the love



Importante contributo del Presidente Ciaiola anche durante il lockdown

L’AGI (Associazione Generici Italiani dello spettacolo) nasce nel 1993 con lo scopo di difendere i diritti dei lavoratori precari dello spettacolo.Il Presidente Angelo Ciaiola si adopera fattivamente, a titolo gratuito, con l’ausilio di alcuni volontari ed interagisce in prima persona con i Sindacati di categoria per ogni tipo di problematica compreso il rinnovo del CCNL dei Generici.Durante l’emergenza Covid-19 l’AGI ha organizzato una colletta alimentare per sostenere i lavoratori in difficoltà, si è battuta affinché venissero riconosciuti i Bonus anche ai lavoratori dello Spettacolo organizzando incontri con Parlamentari e manifestazioni sotto la sede dell’Inps quando i sostegni tardavano ad arrivare.

Durante il lockdown è stato realizzato un video per sensibilizzare sulle problematiche dei Generici che ha ottenuto successo nel web fino ad arrivare alla trasmissione televisiva “Striscia la notizia”. Prezioso è il contributo che l’Associazione ha dato per la ripartenza del settore nella stesura del protocollo sicurezza Covid. È notizia di pochi giorni fa che è stato approvato il decreto che diminuisce da 120 a 90 le giornate contributive annue necessarie ai fini pensionistici e il requisito per richiedere l’indennità di malattia e’ passato da 100 a 40 giorni. Anche questo è un altro obiettivo frutto delle battaglie condotte dall’AGI. Continueremo imperterriti nelle nostre battaglie e difenderemo sempre i diritti degli Attori GENERICI, ma vorremmo che, prima o poi, il rispetto per i Lavoratori diventasse la consuetudine.

Per contatti: Angelo Ciaiola – AGI (Associazione Generici Italiani dello spettacolo) agispettacolo@gmail.com

Sede: Via Nicola Zabaglia n. 22/a – ROMA TESTACCIO – tutti i sabati dalle ore 9,00 alle ore 12,00