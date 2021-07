Covid, Matteo Salvini si è vaccinato a Milano: “L’ho fatto, ma non è una risposta all’appello di Draghi

Spread the love



tgcom24 – urly.it/3d_xm

Matteo Salvini si è vaccinato a Milano contro il Covid. Subito dopo la somministrazione era comparsa sui social una foto in cui si vede il QR code stampato sul certificato di vaccinazione. Il leader leghista aveva una prenotazione precedente, fissata per il 28 giugno, ma aveva dovuto rinviare l’appuntamento per un altro impegno.

Il codice che si intravede nello scatto potrebbe appartenere al Green pass. Dopo aver invocato per giorni la “libertà di scelta” sull’adesione alla campagna vaccinale, Salvini ha dunque ricevuto la prima dose. Nell’immagine Salvini prende un caffè in un bar che sembra essere quello della “Fabbrica del Vapore”, uno degli hub vaccinali più importanti di Milano.