Draghi: «Senza vaccinazione si deve chiudere tutto di nuovo»

«Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie». L’invito è di Mario Draghi che in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione dopo il Consiglio dei ministri, chiarendo che il green pass non è «arbitrio» ma una condizione per non chiudere le attività produttive. A oggi, dice il presidente del Consiglio, «abbiamo inoculato 105 dosi ogni 100 abitanti, come la Germania, più di Francia e Usa».

Per il premier «l’economia va bene, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei». Tuttavia la variante Delta «è anche più minacciosa di altre varianti», di qui l’esigenza di rimodulare le norme di controllo dell’epidemia.