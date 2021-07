Rogo nel deposito di un centro sportivo, fiamme spente dopo 5 ore: un vigile del fuoco soccorso dal 118

Spread the love



corrieresalentino.it – urly.it/3d_z6

UGENTO (Lecce) – Le fiamme hanno divorato completamente il piccolo deposito, distruggendo tutto ciò che era in esso custodito e incenerendo anche alcune palme. Un rogo che ha impegnato per quasi 5 ore i vigili del fuoco, uno dei quali ha anche dovuto fare ricorso alle cure del 118 per avere accusato un malore durante le operazioni di spegnimento.

Sono in fase di accertamento le cause che, nel primo pomeriggio di ieri, a Ugento, hanno provocato l’incendio del magazzino di un centro sportivo della zona situato in via Acquerelli. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Ugento, supportate anche da una proveniente dal comando provinciale di Lecce, che hanno eseguito il pericoloso intervento vista la presenza anche di alcune bombole di gas.Link

Notevoli i danni arrecati dal rogo, che ha fatto cedere la struttura e carbonizzato alcuni attrezzi utilizzati per la tosatura dell’erba ed altro materiale che vi era custodito all’interno. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse soltanto attorno alle 20.