Forte perturbazione sul territorio bergamasco – molti danni

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

25/07/22 interventi per il maltempo. Una forte perturbazione ha colpito il territorio di Gallarate, si registrano diverse richieste per allagamenti e tagli pianta. Nel comune di Gallarate in via Ortella la copertura di uno stabile si è staccata ed è rovinata al suolo colpendo alcune autovetture in sosta, sul posto sta operando una squadra con un’autopompa e un’autoscala. Seguono aggiornamenti.