Incendio alla ditta Nuova Lario di Albese con Cassano: in fiamme anche rifiuti speciali

comozero.it – urly.it/3da25

Le fiamme si sono sprigionate attorno alle 21.20 e la colonna di fumo che fuoriusciva dall’azienda era visibile a distanza. Sul posto si sono subito portate le squadre dei Vigili del fuoco di Como e di Erba per un intervento particolarmente impegnativo e delicato, sia per l’entità che per il materiale distrutto dal rogo.

I pompieri hanno dovuto anche spegnere rifiuti speciali coinvolti nell’incendio. Da stabilire le cause all’origine delle fiamme e anche le conseguenze nelle prossime ore.