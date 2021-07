Video – Oristano incendio di vegetazione a Bonarcado: 60 Vigili del Fuoco al lavoro a terra in contrasto alle fiamme col supporto aereo di 3 canadair e 1 elicottero AW-139 Drago VF 144.

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

In Sardegna i vigili del fuoco sono impegnati da ieri nel contrasto ad un vasto incendio boschivo che partito dal territorio di Bonarcado, e alimentato dal forte, si è propagato fino a Cuglieri, dove stanotte 40 persone sono state evacuate da una casa di cura lambita dalle fiamme, e all’abitato di Santu Lussurgiu, dove sono state allontanate precauzionalemente 60 famiglie dalle proprie abitazioni.

Attualmente stanno operando per l’estinzione dell’incendio 10 squadre con 30 automezzi per l’antincendio boschivo, col supporto aereo di cinque Canadair e un di elicottero della flotta aerea del Corpo nazionale.

