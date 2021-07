Decreto Sostegni Bis: emendamento Lexitor riaccende il dibattito fra banche e consumatori

Spread the love



Con il Decreto “Sostegni bis” è stato approvato, grazie alla fiducia parlamentare, un emendamento proposto da alcuni deputati della Lega Nord e di Forza Italia che disciplina l’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori e che modifica l’art. 125 sexies del T.U.B., il quale dispone ora che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.