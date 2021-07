Domenica di fuoco a Roma: evacuate case e un ristorante. Distrutte oltre 50 auto, sei intossicati

Spread the love



Venti persone evacuate in via Salviati, 40 da un ristorante in via Collatina Vecchia, altre tredici all’Albuccione, poi oltre 50 vetture distrutte, e sei intossicati tra cittadini e agenti della polizia di Stato. È il primo bilancio della domenica di fuoco a Roma dove, soprattutto nel quadrante est della città e della provincia, vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine hanno lavorato per almeno dieci ore, incessantemente, per spegnere diversi incendi alimentati dal vento.

A bruciare anche cumuli di rifiuti abbandonati e pneumatici che hanno reso l’aria irrespirabile, con nubi di fumo nere, ben visibili a San Basilio, Colli Albani, Tor Sapienza, Ponte di Nona, La Rustica, ma anche lungo la Palmiro Togliatti, la Collatine e la Tiburtina.