Effetto Green pass, è corsa ai vaccini

Il governo estende l’uso del Green pass mentre il premier Mario Draghi lancia un appello sulla necessità di vaccinarsi. In poche ore è boom di prenotazioni nelle Regioni “che va da +15% a +200% variamente distribuito. In Friuli Venezia Giulia +6000 in un solo giorno, il dato è molto confortante”, sono state le parole del Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo. “Noi stiamo andando a 500.000 vaccinazioni al giorno, la macchina viaggia quasi al 100%”, ha poi aggiunto