Olimpiadi, il catanzarese Simone Alessio – Fiamme Rosse – a caccia della medaglia d’oro

Spread the love



calabria7.it – urly.it/3da8n

L’appuntamento è fissato per questa notte, ore 03:15. Simone Alessio, 21enne cresciuto a Sellia Marina e tesserato del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse, gareggerà negli ottavi di finale di taekwondo nella categoria 80 kg alle Olimpiadi di Tokyo. Avversario della sfida sarà il brasiliano 26enne Icaro Miguel Martins Soares, testa di serie numero 4. Un ostacolo significativo, ma Alessio da outsider ha vinto un Mondiale e anche in questa prestigiosa competizione ha un obiettivo ben preciso: conquistare la medaglia d’oro. Sulle orme del compagno di squadra Vito dell’Aquila, che tra i -58 ha battuto in finale il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi.