Stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro entro il 31 ottobre

Spread the love



ipsoa.it – urly.it/3da91

l Ministero dell’Economia e delle finanze ha firmato il decreto che renderà operativo lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010. Il provvedimento definisce le date rilevanti della procedura, prevedendo che l’annullamento dei debiti sia effettuato alla data del 31 ottobre 2021. Specifiche regole sono destinate a regolamentare i rapporti tra l’agente della riscossione e l’ente creditore ai fini del discarico conseguente all’annullamento dei debiti, all’eliminazione dalle scritture contabile e alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021.Bisognerà ancora attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma tutto è pronto per rendere pienamente operativo lo stralcio delle cartelle previsto dal decreto Sostegni (art. 4, D.L. n. 41/2021).