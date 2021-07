Al via il più grande processo per reati finanziari della storia vaticana

Spread the love



it.euronews.com –

Per numero di imputati e di ipotesi d’accusa, si tratta del più grande processo mai celebrato in Vaticano per reati in campo finanziario. Ed è il primo che vede alla sbarra anche un cardinale, Giovanni Angelo Becciu, ex sostituto della Segreteria di Stato ed ex prefetto delle Cause dei Santi.

Quest’ultimo è il primo nella storia ad essere processato in Vaticano da giudici laici, dopo la recente riforma di papa Francesco che ha fatto piazza pulita degli antichi privilegi curiali.

Si è aperto nella Sala polifunzionale dei Musei Vaticani, allestita per l’occasione ad Aula di Tribunale, il procedimento per la gestione dei fondi della Segreteria di Stato vaticana, scaturito dalle indagini sull’acquisto del palazzo di Sloane Avenue 60, a Londra, allargatosi anche ad altre vicende.

Alla sbarra, oltre a Becciu e ad altri nove imputati, tra prelati, funzionari della Santa Sede e manager esterni, ci sono quattro società: in discussione reati che, a vario titolo, vanno dal peculato all’appropriazione indebita, dalla corruzione all’estorsione.