Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 27 luglio: 4.522 nuovi casi (+1.405) e 24 morti . Tasso positività scende all’ 1,9%

larepubblica.it – urly.it/3daya

In rialzo oggi il numero di nuovi casi di Covid-19 in italia: sono 4.522, contro i 3.117 registrati ieri. Alla definizione di questo incremento contribuisce l’elevato numero di tamponi e test effettuati: 241.890, contro gli appena 88.247 di ieri, quindi intorno ai 150mila in più oggi, e questo ha comportato una decisa discesa dell’indice di positività dal 3,5% di ieri all’attuale 1,9.