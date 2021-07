Palermo, numerosi incendi di vegetazione mandano in fumo la provincia

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del comando, impegnati a contrastare i numerosi incendi di vegetazione.. Le fiamme, favorite dalle alte temperature e dal forte vento che ha imperversato su tutto il territorio palermitano, hanno funestato Palermo e provincia. In supporto alle squadre di terra dei Vigili del Fuoco, impegnate nella salvaguardia delle zone abitate, sono intervenuti due canadair della flotta aerea del corpo Nazionale, che hanno effettuato lanci nelle zone impervie fino al tramonto. Per far fronte alle molteplici richieste d’intervento in diversi comuni della provincia è stato necessario affiancare le squadre dei Vigili del fuoco del comando con altre fatte arrivare da diversi comandi della regione.