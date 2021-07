Video – Esplosione in un impianto chimico a Leverkusen: un morto e 4 dispersi, 16 feriti

Spread the love



Una esplosione si è verificata stamattina in un impianto chimico di Leverkusen, in Nordreno Vestfalia, in Germania. Uno dei 5 dipendenti dispersi è stato trovato morto. Sono ancora 4 i dipendenti che mancano all’appello.

L’incendio è stato domato, riferisce invece l’emittente Wdr. Ci sono almeno 16 feriti, di cui 4 in gravi condizioni, secondo le autorità cittadine. Lo riporta l’emittente Wdr. L’incendio è scoppiato alle 9:40 del mattino.

Il parco chimico di Leverkusen ospita diversi impianti, oltre a quello danneggiato. Si tratta infatti di uno dei più grandi parchi chimici d’Europa.