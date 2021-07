Olimpiadi Tokyo: risultati. Canottaggio, Italia oro. Paltrinieri argento. Fioretto bronzo

Spread the love



quotidiano.net – urly.it/3f0rf

Due medaglie nel doppio pesi leggeri: la prima assoluta per il canottaggio femminile con Valentina Rodini e Federica Cesarini, bronzo per gli uomini con Stefano Oppo e Pietro Ruta. Super Greg secondo negli 800 stile libero. Scherma: le azzurre del fioretto battono gli Stati Uniti nella finale per il terzo posto. A sorpresa nel trap femminile esce di scena la portabandiera Jessica Rossi, mentre Silvana Stanco chiude quinta. Pallanuoto: il Settebello piega gli Stati Uniti. Medagliere live