Riforma pensioni tra Fornero e il doppio binario

studiocataldi.it –

Che la riforma delle pensioni sia necessaria e che lo sia in tempi brevi non v’è alcun dubbio. A fare discutere, sul tema, oggi è la nomina dell’ex ministro del Lavoro del governo Monti nel team di consulenti economici del consiglio d’indirizzo per la politica economica e istituito una decina di giorni fa dal sottosegretario con delega alla Programmazione, Bruno Tabacci. Il consiglio, guidato dal leader di Centro Democratico, comprende altre 14 personalità, tra cui Giuseppe Guzzetti, già presidente della Fondazione Cariplo (che, a 87 anni, si è appena iscritto al Pd), l’ex vicedirettore di Bankitalia (già presidente Rai) Annamaria Tarantola, il vicepresidente di Assolombarda Antonio Calabrò e il fondatore del Censis Giuseppe De Rita.



