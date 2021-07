Angeli senza ali, presentato al Giffoni Film Festival il cortometraggio sui Vigili del Fuoco

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Una possibilità d’incontro e confronto per i ragazzi con le istituzioni, oggi per capire cosa fanno i Vigili del Fuoco. Nella sala blu del Giffoni film Festival, alla presenza del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, del capo Dipartimento, Laura Lega e del capo del Corpo nazionale, Fabio Dattilo, è stato presentato il cortometraggio “Angeli senza ali” di Diletta Di Nicolantonio.

La pellicola, girata nella Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti e nelle Scuole Centrali Anticendi di Capannelle, guarda oltre l’attività svolta dal Corpo nazionale ogni giorno, svelando il lato più intimo, fatto anche di momenti difficili e drammi, che accompagna i vigili del fuoco ogni volta che intervengono per prestare soccorso.”È un’occasione anche per noi di confronto, per capire meglio i temi che toccano tutti, a cominciare dai ragazzi”, ha detto il capo Dipartimento Lega. Rispondendo alle domande dei ragazzi, la Lega ha aggiunto che “La legalità si ottiene costruendo un paese attento soprattutto alla prevenzione.

È dovere di ognuno di agire come cittadino attento e responsabile”.”Quattro parole esprimono al meglio il nostro servizio”, ha ricordato il capo del Corpo Dattilo parlando ai giovani, “passione, competenza, addestramento, gioco di squadra: esiste solo la parola noi, mai il singolo”.A margine della presentazione, nel Giardino degli Aranci di Giffoni si è esibita la banda musicale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.